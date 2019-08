Il futuro di Mauro Icardi tiene ancora banco. Alfredo Pedullà a Sportitalia ha detto: ​"La Juventus vuole che si vada in fondo con lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ma l’argentino deve ancora meditare ed essere accontentato nel voler gonfiare il proprio conto in banca. Mauro Icardi per ora rifiuta tutto e tutti semplicemente perché c’ha in testa la Juventus, dentro lui crede che ci sia ancora una speranza: quando realizzerà che anche questa porta è chiusa, vedremo cosa succederà nell’ultimo mese di mercato…".