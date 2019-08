Icardi-Juve: promessi sposi. Il bomber argentino vuole solo il club bianconero, mentre l'Inter fa muro. Icardi vuole la Juve e la Juve vuole Icardi, ma i nerazzurri chiedono ancora 80 milioni di euro o Dybala in cambio e così l'affare è incagliato nella sabbia. Tra una spiaggia e l'altra Wanda Nara si gode gli ultimi giorni di vacanza in famiglia, mentre il marito e assistito si allena in vista di un nuovo contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta ha già invitato Wanda Nara a valutare altri club rispetto alla Juve, con la moglie-agente dell'attaccante argentino che ha ascoltato le proposte di Napoli (60 milioni di euro) e Roma (40 milioni più Dzeko). Wanda Nara ha preso tempo, nonostante siano stati offerti ingaggi da 8 milioni netti all'anno. Il motivo è semplice: aspetta la Juventus, ma prima i bianconeri devono fare cassa sul mercato in uscita vendendo Dybala - PSG - e gli altri esuberi. Perin, Pjaca, Matuidi, Khedira, Mandzukic, Rugani e Higuain: tutti sulla lista dei possibili partenti, con la Roma interessata al Pipita. IL NAPOLI - La Juve c'è, con Paratici che avrebbe poche difficoltà a convincere Wanda e Mauro, ma non Marotta, che ha fissato per lui un prezzo elevato. Icardi temporeggia e aspetta gli ultimi giorni di mercato per una cessione a basso costo, con il Napoli che prova a inserirsi: è già arrivata la chiamata di Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara, con Carlo Ancelotti che ha chiamato l'argentino, con l'obiettivo di battere la Juve sul tempo. Anche se, in questo caso, la questione diritti d'immagine sarà al centro dell'affare...