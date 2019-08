Come ha riportato Sky Sport, Mauro Icardi vuole solo la Juventus. Vorrebbe anche l'Inter, ma come si ​è detto in queste settimane, ma ancor più in questi ultimi giorni, la posizione dei nerazzurri resta irremovibile: può restare, ma senza giocare. Insomma, Icardi ​è completamente escluso dal progetto tecnico. Così, si sono fatte avanti, visto l'impegno della Juve sul fronte Lukaku, Roma e Napoli, ma senza trovare particolari clamori da parte dell'attaccante.Tanto resta ferma l'Inter nelle decisioni, tanto resta il giocatore: vuole solo la Juve. In caso di cessioni, anche con l'acquisto eventuale di Lukaku, non ​è da escludere un doppio colpo per l'attacco bianconero.