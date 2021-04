Dalla Francia fanno sapere che l'entourage di Mauro Icardi sta lavorando per liberare il giocatore dal Psg. A riportarlo è L'Equipe, secondo il quale il club francese è disposto a cederlo ma vorrebbe rientrare dall'investimento di 50 milioni fatto per prenderlo dall'Inter tra prestito e riscatto. Il giocatore vuole lasciare Parigi per rilanciarsi in un altro club dopo una stagione complicata, la Juventus è interessata al giocatore che sarebbe entusiasta di un ritorno in Italia. Tra gli ostacoli da superare, però, ci sarebbe un ingaggio da circa 10 milioni di euro.