Mauro Icardi considera soltanto l'ipotesi di un trasferimento alla Juventus al momento, se dovesse confermare la propria volontà di restare in Italia. E' quanto riporta Calciomercato.com, che però aggiunge che i bianconeri sembrano essersi al momento defilati nell'affare, perché Maurizio Sarri avrebbe in mente di lanciare Cristiano Ronaldo nel ruolo di centravanti. L'argentino è ormai distante dall'Inter, soprattutto dopo l'arrivo di Antonio Conte in panchina, ma, per il momento, Fabio Paratici non affonda il colpo.