Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Mauro Icardi alla Juve non ci sarebbero sostanziali novità. Le parti si attraggono parecchio, e i bianconeri starebbero continuando a sondare il terreno. Al momento, comunque, non ci sono stati contatti tra la Juventus e l'Inter: l'obiettivo di Paratici è quello di chiudere anzitutto per diverse cessioni, già sul taccuino del capo dell'area sportiva. Tempo al tempo, e tempo soprattutto per lavorare. Per Sky, Icardi valuta anche il Napoli: c'è stima reciproca, ma De Laurentiis è ancora lontano dal convincere il calciatore. Un'operazione dura, che ha bisogno di rifiatare e di capire le intenzioni del centravanti. A Ibiza si prende il sole, ma pure qualche decisione importante.