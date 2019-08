Mauro Icardi vorrebbe solo la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti argentino non ha cambiato idea su quale sarebbe la destinazione migliore per il suo futuro, dopo che l'Inter l'ha messo - da tempo - ufficialmente alla porta. Con il mercato che si avvia alla chiusura, però, Icardi sta cominciando ad ascoltare anche altre alternative: Napoli e Roma sono alla finestra.



DYBALA - I rapporti tesi tra Juve e Inter, però, stanno facendo la differenza in quella che sembrava una trattativa molto più semplice, viste appunto le volontà del giocatore. Così, mentre Juan Jesus ha chiamato, via Instagram, Icardi verso la Capitale, la Juventus starebbe studiando la formula migliore per arrivare a Maurito. Servono cash, scrive la rosea, ma tutto potrebbe cambiare qualora Paratici decidesse di calare l'asso: il nome si sa, Paulo Dybala.