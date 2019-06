di A.S.

Quello di Mauro Icardi è destinato a essere uno tra i nomi più caldi nel mercato estivo della Juventus. Già un anno fa, come vi avevamo raccontato in esclusiva su ilBiancoNero.com, la pista si era scaldata, ma, oggi più che mai, l'attaccante argentino sembra convinto della destinazione bianconera per il futuro. Tanto che, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, a Torino andrebbe di corsa. Tanto più che, con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, il progetto di un futuro in nerazzurro sembra essere ormai declinato. Icardi andrà in ritiro soltanto perché il presidente Steven Zhang vuole evitare strascichi legali e di dover vedere il prezzo del suo cartellino crollare ancora dai circa 70 milioni di euro richiesti attualmente.



E LA JUVE? - La Juventus, al momento, resta in pole, anche se nessuna offerta ufficiale sembra essere ancora arrivata sul piatto di Beppe Marotta. Il motivo? I bianconeri devono prima liberare spazio in attacco, in particolare nel ruolo di centravanti. All'idea di Maurizio Sarri di schierare Cristiano Ronaldo nel ruolo si aggiungono due "esuberi" eccellenti come Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Una volta definite le eventuali cessioni dell'argentino e del croato, ci saranno le condizioni per l'assalto a Icardi. Che, nel frattempo, se non dovesse trovare una nuova squadra come sembra, potrebbe ulteriormente svalutarsi con l'andare del mercato. Così da rappresentare un'occasione ancor più ghiotta per Paratici e per la Juventus, che potrebbe evitare di inserire contropartite eccellenti come Juan Cuadrado o, soprattutto, Paulo Dybala.