Il Napoli è alla ricerca di un centravanti in vista della prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha già messo in chiaro le cose: l'idea Mauro Icardi non verrà perseguita, perché l'attaccante dell'Inter vuole trasferirsi alla Juventus in questa estate di mercato. Motivo per cui, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero già identificato la possibile alternativa: si tratta di Nicolas Pepé del Lille, per il quale il club francese chiede però ben 65 milioni di euro. Su di lui anche Bayern Monaco e Liverpool.