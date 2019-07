Mauro Icardi vuole la Juventus e per i bianconeri non è disposto ad ascoltare né l'offerta del Napoli né quella della Roma. L'attaccante argentino vuole giocare assieme a Cristiano Ronaldo ed essere finalmente allenato da Maurizio Sarri, allenatore che l'ha cercato insistentemente anche ai tempi di Napoli. La richiesta dell'Inter, però, è di 80 milioni di euro. Troppi per il club bianconero che non vuol andare oltre i 40 vista la situazione di rottura tra Icardi e la società nerazzurra.