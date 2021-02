1









Dall’alto della Tour Eiffel, Mauro Icardi lancia una freccia contro la sua ex squadra, l’Inter. Le parti si sono lasciate in malo modo dopo i dissidi che hanno portato alla sua cessione al Psg, e dalla capitale francese stuzzica (eufemismo) i nerazzurri. In mattinata, infatti, sono comparsi diversi suoi like su Instagram ai post dei giocatori della Juventus che hanno conquistato la finale di Coppa Italia, superando i nerazzurri nel doppio confronto in semifinale. Dybala, Cristiano Ronaldo, Morata, Chiellini e Bonucci: Icardi approva, voltando le spalle all’Inter, lui che nelle recenti sessioni di mercato è stato più volte accostato al club bianconero.