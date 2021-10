La caccia al 9. Così la definisce La Gazzetta dello Sport in edicola, che chiaramente al primo posto, in pole position, piazza. La concorrenza però è molto frte: c'è il Tottenham su tutti, c'è l'Atletico Madrid in crescita. E c'è..., intanto. Poi. Insomma, un bel da fare per la Juventus.Innanzitutto, caso Vlahovic. Commisso ha ammesso che non si andrà al rinnovo. E vuole cederlo subito, già a gennaio: la Juve inizia a lavorare, vuole farsi trovare pronta, ma tutto si gioca sulla richiesta della Fiorentina e sulla commissione a Darko Kristic, agente del calciatore, che già in estate ha faticato a trovare una quadra con l'Atletico Madrid. Insomma, non sarà scontato (in ogni senso). E sarà pure parecchio difficile strapparlo alla Viola.Poi c'è Icardi: per Gazzetta, in estate Maurito ha resistito al corteggiamento bianconero, era convinto di poter trovare spazio a Parigi. Ma ha giocato poco, come previsto. E magari davanti a una proposta concreta, Icardi può cambiare idea. Il feeling è sempre molto buono, il trasferimento potrebbe arrivare anche subito, con un prestito che porti poi al riscatto nel tempo.Morata è sempre in prestito dall'Atletico Madrid. Per il quotidiano, il suo riscatto dipenderà dall'esito della rincorsa al numero nove. Se dovessero arrivare Vlahovic o Icardi, la sua esperienza juventina sarebbe di fatto chiusa. Poiché anche Alvaro cercherebbe spazio altrove. Ma è presto. Molto presto.