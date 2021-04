1









In casa Paris Saint-Germian è tempo delle grandi manovre di mercato, con una strategia ben precisa. L’obiettivo è quello di puntare nuovamente su Mbappè e Neymar, 'la grande causa', magari riscattare Kean e… vendere Mauro Icardi. La sua cessione, riporta La Gazzetta dello Sport, creerebbe quel tesoretto da 30/40 milioni necessario per il rinnovo del francese e l’adeguamento del brasiliano, riuscendo poi a gettare le basi per il riscatto del centravanti azzurro. Sull’ex Inter c’è da tempo la Juventus ma non solo, perché Icardi piace in Inghilterra, dove il Manchester United non sembra intenzionato a rinnovare la fiducia a Cavani.