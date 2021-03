Mauro Icardi ha voglia di tornare in Italia e strizza l'occhio alla Serie A. Alti e bassi a Parigi per l'ex attaccante dell'Inter, che secondo La Repubblica è entrato nel mirino di tre club: la Juventus, sempre attenta agli sviluppi sul suo futuro, il Milan e la Roma, che tra tutte e tre le società è quella che nelle ultime settimane è sembrata più attiva per preparare una proposta da presentare al Psg. Paratici si era già interessato a Icardi quando l'argentino ha lasciato l'Inter per andare in Francia, con i nerazzurri che non l'avrebbero mai dato a una diretta concorrente. Ora Maurito è tutto dei parigini che l'hanno riscattato, e lo scenario potrebbe cambiare.