A meno di 48 dal termine del rovente mercato estivo, il futuro di Mauro Icardi è tutt'altro che deciso. Il centravanti argentino sta valutando le ipotesi per un addio dell'ultima ora all'Inter, ma la Juventus è ferma con le cessioni e difficilmente si farà avanti. Secondo quanto riportato da Sportitalia, resta viva l'ipotesi Valencia, che farà un tentativo per averlo in prestito. Sfumate la pista che porta al Monaco, secondo quanto riportato da Sky Sport, mentre restano timidi i sondaggi di Atletico Madrid e Paris Saint-Germain.