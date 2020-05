La Juventus non smette di seguire le tracce di Mauro Icardi, anche se appare sempre più chiaro con chi dovrà trattare quest'estate Fabio Paratici. Infatti, il centravanti argentino, in prestito al Psg dall'Inter, potrebbe venire riscattato dai francesi, che sembrano essere arrivati ad un punto d'intesa con i nerazzurri. Anziché 70 milioni, Leonardo dovrebbe essere riuscito a convincere l'Inter sulla base di 50 più 8 di bonus, anche se persiste la clausola di ulteriori 15 milioni qualora venisse rivenduto in Italia. Per questo, le possibilità di un inserimento in estate della Juventus potrebbero essere scoraggiate, anche se tutto è ancora da decidere.



Chi sembra invece entusiasta del ritorno a Parigi è Wanda Nara, che su Instagram oggi ha ricordato la visita fatta al Louvre con i figli, oltreché pubblicato alcune immagini al Parco dei Principi di Parigi, con Maurito in campo. Segnali di gradimento verso la prissima destinazione?



Sfoglia la GALLERY per le foto migliori di Wanda Nara