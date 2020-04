Il futuro di Mauro Icardi è legato a Thomas Tuchel. E, in un certo senso, indirettamente è coinvolta anche la Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, se il Psg dovesse cambiare allenatore interrompendo il rapporto con Tuchel allora il riscatto dell'argentino da parte del club sarebbe più probabile. E a quel punto, la Juve potrebbe bussare direttamente alla porta del Psg per provare a portarlo a Torino senza dover passare dall'Inter, con la quale non ci sono grandi rapporti dopo il passaggio di Marotta in nerazzurro.