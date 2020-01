Il Paris Saint-Germain vince 6-1 contro il Saint-Etienne nei quarti di finale della Coppa di lega francese. Brilla Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter a segno per tre volte nel match: è la prima tripletta con la maglia del PSG. L’argentino sblocca il match al 2’, poi si ripete al 49’ e al 57’ e regala anche l’assist a Mbappé per il 6-0 al 67’. In mezzo il secondo gol di Neymar al 39’ e un autogol di Moulin al 44’. Di Cabaye il gol della bandiera degli ospiti. Per Icardi, sono 17 reti in 19 partite stagionali con la maglia del PSG. Proprio l’attaccante argentino, intervistato al termine della partita, ha aperto alla sua permanenza a Parigi: “Futuro? Ne parleremo al termine della stagione ma sarei felice di rimanere qui al Psg. Il 2020 è iniziato bene per me e per il team e il rapporto tra me Cavani, Neymar e Mbappé è buono. Possiamo fare la differenza in qualsiasi momento. Siamo una vera squadra.”