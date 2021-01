4









Inter-Juve è una partita-libro del calcio italiano. Più la sfogli, più emergono pagine impossibili da dimenticare nel tempo, sfide nella sfida, protagonisti, gioie e delusioni. Tantissima carne al fuoco, il giusto da renderla una partita eterna, un derby, ma d’Italia. Tra le pieghe di questo confronto, spunta qua e là anche il nome di Mauro Icardi. Da capitano dell’Inter colpì più volte la Juve, che dal canto suo ne ha sempre stimato le doti al punto da pensarci seriamente quando la rottura tra l’argentino e l’Inter intera, tifosi compresi, si era ormai consumata.



LA CLAUSOLA - Un vero e proprio pallino per Fabio Paratici, che la scorsa estate lo ha visto scappare a Parigi per vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Nel tavolo della trattativa con i parigini, Beppe Marotta nutriva un dubbio, che voleva scongiurare. Come riporta Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra nera convinta che il Psg potesse rivendere immediatamente Icardi alla Juve, al tempo alla ricerca del dopo-Higuain, per questo fece inserire una particolare clausola, un pagamento aggiuntivo di 15 milioni di euro nel caso in cui l’ex capitano nerazzurro fosse tornato in Italia, somma da aggiungere ai 50 milioni già pagati. Paratici lasciò stare e dopo un casting approfondito affondò su Morata. Tutti felici e contenti, anche Icardi, che con l’avvento di Pochettino ha ritrovato gol e fiducia. Ma chissà se stasera l’argentino guarderà il derby d’Italia, immaginando di rigiocarlo. E non con la maglia dell’Inter…