Il tempo sta per esaurirsi ed il futuro di Mauro Icardi resta un nodo alquanto spinoso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la probabilità maggiore sulle sorti dell'argentino sembra essere proprio la permanenza a Milano, come separato in casa. Caso più unico che raro, con la Juventus bloccata dalle cessioni che non arrivano, sta prendendo piede la possibilità che Icardi resti all'Inter seppur fuori dal progetto tecnico. Il centravanti vorrebbe giocarsi le sue carte in nerazzurro, ma la società sembra ferma nella sua decisione, a prescindere dall'esito del mercato.