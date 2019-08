Mauro Icardi è più vicino alla Roma, almeno secondo i bookmaker. I giallorossi sono i favoriti per accogliere l'attaccante argentino in questo rovente mercato estivo e le quote Snai lo dimostrano: appena 1.75 rispetto alla posta per il trasferimento nella capitale, mentre la permanenza all'Inter è quotata 2.75. Più indietro, invece, l'ipotesi Juventus, che si stanzia al terzo posto con 3.50. Segue il Napoli, lontano dalle altre opzioni a quota 5.