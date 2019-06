Mauro Icardi è partito per le vacanze con Wanda Nara e, al ritorno, conta di mettersi subito a disposizione dell'Inter. La posizione del centravanti argentino (e della moglie-agente) non è cambiata, l'ex capitano vuole rimanere in nerazzurro e tentare di convincere Antonio Conte nei primi giorni di ritiro. Totalmente diverso il piano dell'allenatore e della dirigenza: Marotta ha tutta l'intenzione di cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato. Il braccio di ferro continua, con la Juventus all'orizzonte. In caso di addio all'Inter, i bianconeri sarebbero la prima scelta di Icardi.