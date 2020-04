3









“Vieni alla Fiorentina!”. Così, Pupo, durante la finalissima del Grande Fratello Vip, ha invocato Mauro Icardi (in collegamento video con la sua moglie-agente Wanda Nara) nella sua Firenze. Realisticamente parlando, è impossibile vedere l’attaccante del Paris Saint-Germain in viola, ma il suo ritorno in Italia è di attualità: a provarci ci sarà la Juventus, che lo ha corteggiato a più riprese nel corso delle passate sessioni di mercato. Icardi è in bilico tra il riscatto di 70 milioni su cui il ds parigino Leonardo sta riflettendo, e il ritorno all’Inter una volta scaduto il prestito per poi essere ceduto altrove. Nella prima ipotesi, la strada per il direttore dell’area tecnica bianconera Fabio Paratici sarebbe più semplice, avendo un buon rapporto con l’ex dirigente del Milan e tanti argomenti a favore per trattare. Tuttosport ne rivela uno nuovo, la carta Alex Sandro.



SCAMBIO CON ALEX SANDRO – Per l’appunto, al PSG piacciono una serie di giocatori della Juventus che potrebbe chiedere nell’affare Icardi, come Pjanic, Dybala e Douglas Costa. A questi va aggiunto anche Alex Sandro, a cui Leonardo sta pensando per sostituire il prossimo svincolato Kurzawa. Dal punto di vista tecnico, sarebbe un sacrificio per la squadra di Maurizio Sarri in quanto rappresenta una garanzia sulla corsia mancina, ma ci sono due punti a favore che renderebbero meno doloroso l’addio. Innanzitutto, i 26 milioni spesi nel 2015 per prelevarlo da Porto sono stati quasi totalmente ammortizzati, la sua valutazione di 40-50 milioni può fruttare una grande plusvalenza. Inoltre, il suo sostituto è già stato indicato da tempo, Emerson Palmieri del Chelsea, in più in estate tornerà anche Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari. Uno scambio alla pari con Icardi sarebbe impossibile, ma l’eventuale conguaglio in favore dei parigini verrebbe ammortizzato con la plusvalenza del brasiliano. Un sacrificio, ma che può valere la pena. Specie poi se ad arrivare sarebbe il pallino bianconero Mauro Icardi.