Come riportato da Sky Sport, il futuro di Mauro Icardi ​è legato a doppio filo con quello di Higuain. Quaruplo, se si pensa che il Pipita si può muovere verso Roma - la pretendente forte - solo se partirà Edin Dzeko. E non ​è ancora detto che tutto ciò accada, per quanto gli interpreti (la Juventus e Dzeko su tutti) stiano facendo in modo di agevolare l'effetto domino.