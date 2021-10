Mauro Icardi in questi giorni sta facendo parlare di sé molto più per le vicende personali e coniugali che per questioni di campo.in cui lui le spiega la situazione critica con la moglie Wanda Nara: “Voglio separarmi. Non la amo più nel senso di essere una coppia, la apprezzo come madre, come amica". E oltre a questo, il racconto delle frequenti discussioni con Wanda.