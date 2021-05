Mauro Icardi sul mercato. Così sostiene L’Equipe, secondo cui l’attaccante argentino ha aperto all’addio al Paris Saint-Germain, sondando col suo entourage eventuali altre possibilità. A Parigi ha vissuto un’annata discontinua, che getta incertezza sul suo impiego nel futuro, anche perché Leonardo ha intenzione di puntare su Kean. In questo scenario subentra la Juventus che, come riporta Calciomercato.com, ha mantenuto ottimi contatti con chi assiste l’ex capitano dell’Inter, anche se l’incognita Champions rischia di complicare i piani di mercato. Prelevato dai nerazzurri per 50 milioni di euro più bonus, adesso il Psg lo cederebbe per circa 35/40 milioni.