5









Mauro Icardi è del Paris Saint Germain, ormai è ufficiale. Anche l'ultimo vincolo con l'Inter è crollato, e allora la Juve potrebbe anche farsi sotto. Come racconta Calciomercato.com, resiste però quella clausola rescissoria che prevede un rincaro di 15 milioni in caso di trasferimento a club italiani. Una clausola su cui c'è da aggiungere un dettaglio: sarà valida per un anno, fino al prossimo maggio 2021. DESTINO - Appuntamento rimandato, insomma? Chissà. Leonardo ci ha tenuto a chiarire a Icardi che il PSG lo vuole assolutamente al Parco dei Principi. Anche per questo, l'idea di rinnovare Cavani non è mai stato oggetto di riflessione da parte del plenipotenziario brasiliano. E la Juve? E' già stata informata e per questo sta valutando altri attaccanti, non ha tempo da perdere e si farà trovare pronta su altre operazioni dovesse andar via Higuain. Icardi è un tavolo sempre aperto, gradimento totale. Ma soltanto quando e se da Parigi arrivasse il segnale, magari tra un anno senza clausole...