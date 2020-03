Mauro Icardi si è stufato del Psg. La convivenza con grandi campioni come Neymar e Kylian Mbappé non sta dando i suoi frutti e alla lunga, scrive Tuttosport, il centravanti argentino si sarebbe stufato della vita a Parigi. Con il problema che non può tornare a Milano. Per questo la Juve è pronta all'assalto. Leonardo riscatterebbe il cartellino dell'attaccante per 70 milioni di euro con la Juve pronta a prendere Maurito sin da subito. Un'operazione che potrebbe includere anche alcuni top player bianconeri come Pjanic o Dybala. Tutto in divenire, di certo la Juve non ha mai mollato Icardi, in estate può esserci un nuovo affondo.