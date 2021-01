2









L'Inter il 9 marzo svelerà al mondo il suo nuovo logo, che ancora non è ufficiale ma si sa già che valorizzerà soprattutto la lettera M, di Milano, e la I di Internazionale. Queste due lettere sono anche le iniziali del nome di Mauro Icardi, che proprio in questi giorni sta lanciando ufficialmente il proprio nuovo brand, caratterizzato proprio da una M che avvolge "serpentescamente" una I. Sarà una mera casualità grafico-temporale oppure c'è una volontà del centravanti del PSG di fare uno scherzetto al suo ex club?