Un'altra settimana, poi può aprire concretamente alla Roma. Mauro Icardi alla Juve vuole andare davvero, ma sta iniziando a spazientirsi: il centravanti argentino vuole cambiare aria, troppo doloroso quel recarsi alla Pinetina per gli allenamenti in solitaria, mentre poco distante Conte inizia a modellare la nuova Inter. Senza il nove, o meglio: con un altro nove, che ha già ereditato l'affetto dei tifosi, quasi Icardi non avesse portato a casa oltre cento reti.



ULTIMATUM - Ecco perché sta per dare un ultimatum ai bianconeri, Icardi. Cme racconta Sportmediaset, Maurito vuole trovare prontamente una sistemazione: aspetterà ancora qualche giorno, poi prenderà di petto l'offerta della Roma e ascolterà il Napoli. Giuffrida, suo intermediario nell'uscita dal club meneghino, ha incassato la proposta d'ingaggio da 7,5 milioni più bonus offerta da Pallotta. La Juve ne offrirebbe nove, ma con l'Inter è durissima.