La Juventus si prepara al prossimo mercato. Idee a centrocampo e per l'attacco, per rinforzare i due reparti meritevoli di grandi attenzioni. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Mauro Icardi, anche se dalla Spagna raccontano di un Real Madrid più che interessato, tanto da offrire all'Inter, in caso di mancato riscatto del Psg, Jovic e Modric. Il Paris Saint-Germain, però, può esercitare l'opzione per 70 milioni di euro e poi decidere cosa fare con il giocatore, anche se oggi non sono così convinti. Madrid come Parigi non rientrerebbe nelle destinazioni gradite a Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, che piuttosto apprezzerebbe una riapertura sul fronte Juventus, racconta Tuttosport. GABRIEL JESUS - Nell'attesa di risolvere l'intrigo, però, la Juve si è fatta avanti per un altro giocatore, un pallino di Maurizio Sarri: Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano classe 1997 è sotto contratto fino al 2023 col Manchester City, ma la questione esclusione Champions e i possibili problemi in Premier League aprono le porte all'addio. Lo ha visto durante la sua esperienza al Chelsea e il tecnico bianconero se n'è innamorato. Attaccante di manovra con un grande futuro davanti, una punta moderna. Loro i primi nomi, ma qualcosa anche in ottica futuro più lontano c'è: la Juve, infatti, è sulle tracce del 19enne olandese Myron Badu, in forza all'AZ Alkmaar. Classe 2001 con 13 gol in stagione sta aiutando l’Az Alkmaar a vivere una stagione da protagonista alle spalle della capolista Ajax. Costa 20 milioni.