Il futuro di Mauro Icardi resta tutto da definire. A quattro giorni dalla chiusura di questo rovente mercato estivo, però, arriva un'importante novità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un contatto diretto tra Beppe Marotta e la moglie e agente di Maurito, Wanda Nara. Wanda sta provando in tutti i modi a convincere il marito a valutare una partenza dai nerazzurri in una tra le destinazioni ancora possibili. L'Inter, in questo senso, è disposta a rinnovare il contratto di Icardi di un anno, per favorire il suo addio in prestito per la prossima stagione.



CHI LO VUOLE - Non alla Juventus, però. Secondo Sky, infatti, i bianconeri dovranno pagarlo a prezzo pieno e non potranno averlo in prestito, se dovessero presentarsi nelle ultime ore di mercato per avere il suo cartellino. Restano in piena corsa, invece, sia il Napoli, alla ricerca di un attaccante e forte anche sull'ex bianconero Fernando Llorente, e il Monaco, che ha offerto 65 milioni di euro all'Inter e 10 milioni a stagione a Icardi, che però ha rifiutato la partenza. E nelle ultime ore si è fatto avanti anche l'Atletico Madrid, con un sondaggio esplorativo.