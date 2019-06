Il futuro di Mauro Icardi all'Inter è sempre più in bilico. Dopo aver perso la fascia di capitano e un posto da titolare nel finale di stagione con Luciano Spalletti, l'argentino è destinato a uscire del tutto dai piani nerazzurri in seguito all'arrivo di Antonio Conte in panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la prossima settimana Beppe Marotta comunicherà a Maurito che non rientra più nel progetto di Conte e il club nerazzurro tenterà la cessione lampo entro il prossimo 30 giugno. Napoli e Roma, come afferma Il Corriere dello Sport, hanno preso informazioni su Icardi, ma l'affare resta complicato per entrambe. Gli azzurri non sembrano in grado di poter soddisfare le richieste economiche dell'Inter, mentre i giallorossi offrono al massimo 30 milioni di euro più il cartellino del sostituto, Edin Dzeko. Troppo poco per i nerazzurri, che valutano il bosniaco 10-12 milioni. L'ATTACCO DEL FUTURO - In pole position, dunque, resta sempre la Juventus. Fabio Paratici è da tempo in contatto con la moglie e agente Wanda Nara e lavora con Marotta per chiudere l'affare Icardi. In caso di arrivo di Maurito a Torino, diventerebbe sempre più probabile la cessione di Mario Mandzukic, che di recente ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero fino al 30 giugno del 2021. Per il croato si prospetta il ritorno in Bundesliga, con il Borussia Dortmund sempre in pole, mentre non è da escludere la ricca pista che porta in Cina. E Gonzalo Higuain? Il Pipita, di ritorno a Torino dopo il prestito al Chelsea, potrebbe essere utilizzato come jolly sul mercato. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma sta pensando anche a lui per sostituire Dzeko e, nel contempo, potrebbe dare il via libera a Nicolò Zaniolo alla Juventus nell'ambito dell'affare.