Mauro Icardi avrà la maglia numero 7 all'Inter, almeno per il momento. L'attaccante argentino è fuori dal progetto nerazzurro per il futuro, come ha a più riprese affermato Beppe Marotta, insieme ad Antonio Conte e al presidente Steven Zhang. Per il momento, però, è stato inserito all'interno della lista per la Serie A e si allena ad Appiano Gentile insieme al resto della rosa, ma non sarà convocato e non è nei piani di Conte per la trasferta di lunedì sera a Lecce contro la squadra neopromossa dalla Serie B.