L’allenamento svolto dall’Inter nella giornata di ieri ha avuto un iter che si ripete: al momento di preparare la squadra per il match, Icardi si è allontanato dal gruppo. Sarà così per tutta la stagione? Come riporta il Corriere dello Sport, è un’eventualità che non va scartata a priori. Nonostante Icardi sia sul mercato, rimangono ancora pochi giorni prima del gong del 2 settembre. In caso l’argentino restasse all’Inter da separato in casa qual è, il giocatore rischierebbe di passare l’annata in tribuna. Attenzione però, perché in caso non disputasse (basta 1’ in campo) almeno il 10% delle gare ufficiali potrebbe chiedere la risoluzione del contratto, in base all’articolo 15 della Fifa.