Mauro Icardi non cambia squadra, ma allenatore sì. L'argentino non a ancora trova una nuova sistemazione, eppure è già un separato in casa, di quelli con le valigie pronte, ma senza destinazione. Ecco perché ancora si allena con l'Inter, nel ritiro di Lugano, ma non come e con tutto il resto della squadra. Il club nerazzurro, infatti, ha deciso di farlo allenare in gruppo solo parzialmente: il centravanti argentino nel ritiro di Lugano potrà continuare a svolgere il lavoro fisico sotto la guida di Antonio Conte, con il resto del gruppo, ma non prenderà parte alla sessione di tattica. IL NUOVO ALLENATORE - Per lui (e per Nainggolan), spiega Tuttosport, è previsto un allenatore personale: si tratta di Daniele Bernazzani, oggi dirigente del settore giovanile ma ex allenatore di Serie A e assistente tecnico di José Mourinho e Benitez. Una mossa d'affetto? No, una mossa per difendersi dai possibili attacchi di Wanda Nara, da ogni via legale, per dimostrare di aver rispettato i parametri contrattuali. La Juve, intanto, continua ad osservare la situazione, consapevole di un ormai impossibile dietrofront della società nerazzurra sul caso Icardi e di un affare conveniente. Icardi è fuori dal progetto, è pronto a partite, quando un club presenterà un’offerta gradita a tutte le parti. L'attesa dettata dalle cessioni, ma anche dal voler mettere l'Inter spalle al muro per un colpo a prezzo di saldi. In questo periodo poi...