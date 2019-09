di Alessio Salerio

Non ha mai cambiato idea, Mauro Icardi: il suo focus, la sua volontà, il suo unico desiderio è sempre stato l'Inter. Un unicum che si è scisso soltanto per questioni di avarizia e incomprensioni, e che l'arrivo di Marotta in nerazzurro ha portato alla parola fine. E allora, quale futuro per l'ex capitano? Mauro, fino a qualche ora fa, non aveva intenzione di lasciare Milano: poi ha vinto la sofferenza e la voglia di riscatto, con l'attaccante che ora vuole rispondere a chi l'ha messo all'angolo.



QUI PSG - Passi in avanti con il Paris Saint Germain: c'è un accordo di massima tra i club, con un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 70 milioni di euro. Fino all'una, stanotte, Wanda ha parlato con gli emissari del club parigino e ha sistemato tutte le carte: quindi ha convinto il marito, fino all'ultimo quasi riluttante. Mauro è ora in partenza verso la capitale francese, dove oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto per la nuova avventura che l'attende.



CON LA JUVE - C'è mai stato qualcosa con la Juve? La verità è che i bianconeri non hanno mai spinto per Icardi, complici pure i rapporti di gelo con la dirigenza dell'Inter. Non è mai arrivata un'offerta, non si è mai andati oltre un corteggiamento di parole. Oggi Mauro è a un passo dal Psg e Paratici certamente non si dispera. Magari se ne riparlerà, perché con un'interlocutrice diversa dall'Inter qualcosa può certamente cambiare.