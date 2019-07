Per il momento, il futuro di Mauro Icardi resta indecifrabile. L'attaccante argentino è stato escluso dal progetto tecnico dell'Inter e non è stato nemmeno convocato per la trasferta in Asia. Tuttavia, finora non ha mai palesato la volontà di cambiare aria, come riportato dal Corriere dello Sport. Juventus e Napoli sono pronte a darsi battaglia. Al momento, però, sono i bianconeri ad essersi portati in vantaggio rispetto agli azzurri.