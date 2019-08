di Lorenzo Bettoni

Mauro Icardi è sempre più fuori dal progetto Inter. L'arrivo di Lukaku lo emargina ulteriormente dal progetto nerazzurro che ha confermato la volontà di non puntare sull'argentino sia tramite Beppe Marotta che Antonio Conte. Dopo aver perso la fascia di capitano ai danni di Samir Handanovic lo scorso febbraio, ora Maurito perderà anche il numero 9 destinato a finire sulle spalle dello stesso Lukaku. L'argentino è con le spalle al muro e nonostante Wanda faccia filtrare la volontà di voler restare in nerazzurro c'è la possibilità che Icardi non venga inserito nella lista Champions o in quella per la Serie A. Oppure che venga escluso da entrambe. E ora più che mai la Juve fiuta il colpo.



STRATEGIA - Paratici si lecca le ferite dopo la batosta Lukaku ma prepara già il contrattacco. La valutazione del cartellino di Icardi non scende: i nerazzurri continuano a chiedere 75-80 milioni oppure uno scambio alla pari con Paulo Dybala. Difficilmente, però, i bianconeri decideranno di includere La Joya nello scambio con Maurito, proprio per non rinforzare ulteriormente una diretta concorrente per lo scudetto che, tra l'altro, si è appena aggiudicata un obiettivo primario di mercato per i bianconeri. Se la situazione di stallo e freddezza tra Juve e Inter non cambierà, il colpo Icardi sarà possibile in coda al mercato, quando i nerazzurri dovranno per forza di cose fare delle concessioni sul prezzo del cartellino per togliersi di casa un problema. Nel frattempo la Juve spera che Dybala possa accettare la destinazione Tottenham oppure PSG, in modo da avere un tesoretto per andare all'assalto dell'argentino, unico obiettivo di peso a cui la Juve può arrivare prima del gong di Settembre.