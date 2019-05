Segnali di mercato per la Juventus. Il rapporto tra Mauro Icardi e il pubblico dell'Inter, non solo la curva, è ormai ai minimi termini e la conferma è arrivata poco fa da San Siro che ha sonoramente fischiato l'attaccante argentino alla sua uscita dal campo. Icardi è uscito al 70' lasciando spazio a Lautaro Martinez, pochi minuti prima aveva sbagliato un calcio di rigore che lascia l'Empoli in partita e i nerazzurri in bilico. Icardi è stato fischiato sonoramente in quella che con grande probabilità è la sua ultima partita in nerazzurro. La Juve è alla finestra, i contatti con Wanda sono continui, il timbro sull'addio è arrivato da San Siro.