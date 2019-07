Per Mauro Icardi sembra sfumata la pista Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al giocatore dell’Inter sono rimaste le destinazioni Napoli e Roma. L’attaccante intanto manda segnali criptici sul proprio futuro aprendo all'ipotesi capitolina. Icardi è stato dichiarato fuori dal neo progetto nerazzurro guidato da Antonio Conte ma, al momento, sembra difficile trovare una collocazione per il forte attaccante argentino.