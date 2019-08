L'Inter e Mauro Icardi: muro contro muro. E un gelo ad avvolgerlo, cristallizzandolo. Fermi sulle proprie posizioni, sempre distanti, molto distanti, club e attaccante stanno facendo scorrere i giorni, ognuno vogliono di vincere il braccio di ferro. Fuori dal progetto nerazzurro, senza la fascia di capitano al braccio e senza numero 9 sulle spalle, Icardi non ne vuole sapere di lasciare Milano, se non per una destinazione gradita. Dirigenza e allenatori sono stati chiari: non c'è spazio. Eppure, Mauro punta i piedi. LA POSIZIONE - La nuova casa in ristrutturazione è quella per il presente e il futuro, Icardi sa ciò che vuole. E Wanda porta avanti questa idea, con forza. Intanto, il Napoli cambia idea e sceglie un altro profilo: l'ex Juve Fernando Llorente, confermando Milik come suo numero 9 (99 in questo caso) e facendo fare allo spagnolo il vice. Così, con un'intesa impossibile da trovare nell'alternativa preferita dall'Inter, perché Icardi ha chiuso nuovamente le porte, resta solo la Juve. Come riporta Calciomercato.com, due le sole soluzioni accettabili: trasferirsi alla Juventus per giocare accanto a Cristiano Ronaldo o restare all'Inter, almeno fino a gennaio. La cessione è sempre più difficile, la preferenza è chiara: Icardi può restare, fino a gennaio, al 2020 o al 2021, altrimenti c'è la Juve...