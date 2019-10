Mauro Icardi vuole ammirare da vicino lo spettacolo della grande sfida tra Inter e Juventus della serata di domani. Motivo per cui l'attaccante argentino, di proprietà del club nerazzurro e più volte accostato ai bianconeri sul mercato, giocherà la sfida tra il suo Paris Saint-Germain e l'Angers questa sera, poi tornerà a Milano per stare con la famiglia. E domani sera assisterà da casa sua, con vista su San Siro, alla grande sfida tra due club che, in un modo o nell'altro, sono a lui strettamente legati. Lo riporta Il Corriere dello Sport.