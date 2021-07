Fabrizio, a TMW Radio, ha parlato dello scambio Ronaldo-Icardi: "Si parla tanto di un possibile e succulento scambio sull’asse Parigi-Torino: Icardi di qua, Ronaldo di là. È reale? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che mister Allegri lo farebbe assai volentieri. Non perché reputi il portoghese un pippone (mica è scemo), ma perché nella sua testa l’attaccante argentino sarebbe terminale perfetto per completare un eventuale 4-3-3. o 4-2-3-1. Soprattutto, Allegri vorrebbe una squadra meno dipendente dal suo fenomeno. L’affare andrà in porto? Decide lo sceicco".