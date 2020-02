La Juventus potrebbe riprovarci per Mauro Icardi, a lungo corteggiato la scorsa estate e che, nuovamente, potrebbe diventare il nome bollente per i prossimi giorni di caldo. Infatti, secondo quanto riporta Calciomercato.com, non è da escludere che il giocatore possa spingere verso Torino e che il Paris Saint-Germain, squadra in cui ora gioca in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni, non decida di esercitare la formula pattuita con l'Inter. Così, Fabio Paratici tornerebbe all'assalto, con Icardi pronto a spingere verso la Juventus, con più decisione.