Mauro Icardi potrebbe restare al PSG. In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ex Inter ha dichiarato: "Per quest'anno sono al PSG e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi, a fine campionato, vedremo che succede. È ancora presto per dire qualcosa". Icardi si è trasferito dall'Inter al PSG in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni. La Juve osserva la situazione.