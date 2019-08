Sportitalia ha svelato un retroscena relativo ad una proposta che l’Arsenal ha presentato al centravanti dell’Inter Mauro Icardi: “I Gunners sarebbero stati disposti a presentare al giocatore una proposta di ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Icardi, però, ha deciso di non prenderla in considerazione perchè non vuole giocare in Premier League". C'è un motivo per cui l’attaccante argentino non gradisca uno dei tornei più affascinanti e seguiti al mondo risiede nel fatto che, secondo Icardi, il calcio inglese non corrisponda al suo calcio. Com’è notorio, Icardi è fuori dal nuovo progetto nerazzurro e la società ha deciso di non iscriverlo alle liste di Serie A e di Champions League. Si è perfino ventilata l’ipotesi di una battaglia legale. La Juve nel frattempo osserva l’evolversi della situazione sapendo che, per Icardi, si tratta dell’opzione n. 1.