Mauro Icardi vuole solo la Juve. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, l'attaccante - che oggi è stato escluso ufficialmente dalla tournée asiatica della sua Inter e che ha preso la decisione di rientrare alla Pinetina per allenamenti personalizzati e lontani dal gruppo - non ha cambiato idea sulla sua futura destinazione: la più probabile resta la Juventus, che resta l'unica squadra gradita sia al calciatore che alla sua famiglia. A nulla è servito l'affondo del Napoli, che con soldi e opere di convincimento ha tentato di far cambiare idea all'argentino. Niente, anzi: nada. Mauro confida nella Juve, e Wanda confida in Paratici. Agosto sarà il mese decisivo.