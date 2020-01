La Juventus non molla Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bianconeri sperano che il Paris Saint-Germain non eserciti il diritto di riscatto di 70 milioni di euro presente nell'accordo di prestito stipulato con l'Inter. Inoltre, da quanto filtra, nel contratto di Icardi ci sarebbe una clausola che lascia libertà di scelta al giocatore: Fabio Paratici nicchia, sperando di poter tornare sul giocatore in estate.