di Federico Mariani

L'estate è appena iniziata ed il calciomercato sembra aver trovato una prima telenovela. Il protagonista è Mauro Icardi: l'attaccante argentino sembrava vicinissimo all'addio all'Inter dopo una stagione a dir poco burrascosa. Il rigore fallito contro l'Empoli ed i fischi di San Siro sono apparsi a molti come i titoli di coda ad una storia durata cinque anni. In pole position la Juventus, per comporre un attacco atomico con Cristiano Ronaldo. Ma i recenti sviluppi di mercato potrebbero cambiare sensibilmente gli scenari precedenti.



INGHILTERRA – L'Inter sta cercando di costruire un nuovo reparto avanzato. Edin Dzeko sembra vicinissimo, mentre si è complicata la trattativa per Romelu Lukaku. Il giocatore belga del Manchester United vorrebbe tentare l'avventura in Serie A, ma i Red Devils hanno bloccato l'affare a causa delle elevate richieste economiche. I nerazzurri hanno tentato di inserire proprio Icardi come contropartita tecnica ricevendo un secco rifiuto dal club inglese, che continua a chiedere almeno 85 milioni per liberare Lukaku. STRATEGIA - Dunque Maurito non dovrebbe partire per l'estero. Si potrebbe concretizzare uno spauracchio di Antonio Conte: iniziare il ritiro dell'Inter con Icardi. Uno scenario poco gradito al tecnico nerazzurro che avrebbe preferito evitare di iniziare con possibili ruggini interne allo spogliatoio. Tuttavia, senza un attaccante arrivato ufficialmente, diventa difficile pensare di cedere a cuor leggero l'argentino. La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra. I bianconeri sono pronti a farsi avanti, ma non intendono svenarsi, dando la priorità alle trattative per De Ligt e Pogba. Piuttosto, i campioni d'Italia potrebbero lavorare a fuoco lento, attendendo che la situazione consenta loro di strappare Icardi ad un prezzo ragionevole. Una vera e propria guerra di logoramento destinata a segnare il mercato.